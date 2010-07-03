Криптозоолог прокомментировал существование индийского снежного человека

Снежные люди живут во всех уголках мира, их можно встретить даже в Московской области. Об этом заявил глава московского представительства Международного Центра Гоминологии, криптозоолог Игорь Бурцев, комментируя сообщения военных Индии об обнаружении следов йети, сообщает ИА "НСН".

"По всему свету живут снежные люди. В Абакане их видели, даже фото есть. В Коми в июле 2018 года были найдены следы. И в России обнаруживаются следы этих существ. Адыгея, Ставропольский край, Подмосковье, Кировской, Архангельской областях", – сказал Бурцев.

Он отметил, что произошедшее похоже на ошибку. Криптозоолог выразил мнение, что размеры обнаруженных следов, скорее всего, измеряются в сантиметрах, а не в дюймах.

"Фото верить сложно, потому что нельзя сопоставить размер. Хотя по фото создается впечатление, что это сдвоенные следы, будто снежный человек дважды наступал в одно и то же место", – отметил специалист.

Ранее в СМИ появились сообщения, что военные из Индии заявили, что запечатлели следы снежного человека в Непале возле природного заповедника Макалу.

Они утверждают, что у них есть доказательства существования йети, и на некоторых фотографиях даже видны его следы. Сведения уже отправлены на исследование экспертам.