Криптозоолог прокомментировал существование индийского снежного человека

Снежные люди живут во всех уголках мира, их можно встретить даже в Московской области. Об этом заявил глава московского представительства Международного Центра Гоминологии, криптозоолог Игорь Бурцев, комментируя сообщения военных Индии об обнаружении следов йети, сообщает ИА "НСН".
"По всему свету живут снежные люди. В Абакане их видели, даже фото есть. В Коми в июле 2018 года были найдены следы. И в России обнаруживаются следы этих существ. Адыгея, Ставропольский край, Подмосковье, Кировской, Архангельской областях", – сказал Бурцев.
Он отметил, что произошедшее похоже на ошибку. Криптозоолог выразил мнение, что размеры обнаруженных следов, скорее всего, измеряются в сантиметрах, а не в дюймах.
"Фото верить сложно, потому что нельзя сопоставить размер. Хотя по фото создается впечатление, что это сдвоенные следы, будто снежный человек дважды наступал в одно и то же место", – отметил специалист.
Ранее в СМИ появились сообщения, что военные из Индии заявили, что запечатлели следы снежного человека в Непале возле природного заповедника Макалу.
Они утверждают, что у них есть доказательства существования йети, и на некоторых фотографиях даже видны его следы. Сведения уже отправлены на исследование экспертам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.