Ученые узнали новые подробности о загадочных сигналах из космоса

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Ученые из Университета Кертин в Австралии узнали новые подробности о природе одного из самых удивительных явлений в астрофизике, речь идет о быстрых радиовсплесках, которые по одной из теорий связаны с деятельностью инопланетных цивилизаций. Статья исследователей опубликована в Astrophysical Journal Letters.

С помощью инструмента для астрономических наблюдений Australian SKA Pathfinder было зарегистрировано несколько быстрых радиовсплесков. С помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) радиовсплесков зафиксировать не удалось.

По словам специалистов, тот факт, что ASKAP зафиксировал яркие всплески, а MWA – нет, может говорить о том, что источники этого явления не излучают энергию на низких частотах, либо сигналы блокируются по пути на Землю.

"Узнать о происхождении невероятных всплесков радиоизлучений из-за пределов нашей Галактики очень важно", – сказал один из ученых.

Астрофизики уже 15 лет ломают голову над природой таинственных космических сигналов, источники которых находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нашей галактики.

В апреле 2017 года ученые из международного проекта Breakthrough Listen, анализируя петабайты информации из космоса, также обнаружили 11 сигналов. Исследователи считают, что полученные сигналы – искусственные, отличающиеся от естественных целым набором особенностей и характеристик.