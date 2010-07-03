В Индии нашли следы снежного человека

Военные из Индии уверены, что запечатлели следы снежного человека в Непале возле природного заповедника Макалу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Они заявили, что у них есть доказательства существования йети, и на некоторых фотографиях даже видны его следы. Сведения уже отправлены на исследование экспертам.

До сих пор не удавалось добыть убедительных доказательств существования йети. В 1950-х годах британский ученый Эрик Шиптон на Эвересте якобы нашел и сфотографировал следы снежного человека, после чего многие альпинисты сообщали о встречах с этим существом, однако они не могли документально подтвердить свои слова.

