ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

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ФБР рассекретило документы, в которых изложена версия о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Доклады опубликованы на сайте организации.

Как сказано в документах, глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке. Кроме того, там утверждается, что шесть высокопоставленных чиновников Аргентины якобы предоставили Гитлеру убежище: он поселился на ранчо в южной части Анд.

По информации ФБР, слухи о возможном бегстве главы Третьего рейха в Южную Америку дошли до директора бюро расследований Эдгара Гувера. Тем не менее руководство ФБР сочло полученные сведения "неполными" и поиски Гитлера решили не продолжать.

Первый материал датирован 21 сентября 1945 года. Согласно официальной версии, Гитлер покончил с собой 30 апреля того же года.

Ранее в Германии узнали, где находятся "сокровища Третьего рейха". 11 мест на территории Польши, где были устроены тайники, указал в своем дневнике немецкий офицер Эгон Олленхауэр. Подлинность источника подтвердили эксперты из пяти немецких научных институтов. Известно, что сокровища перевозили на 260 грузовиках. В одном из тайников, пишет Олленхауэр, спрятано около 28 тонн золота. В других хранятся золотые монеты, медали и украшения, а также похищенные во Франции произведения искусства, в том числе работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо и Моне.