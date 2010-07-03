Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:58

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

за рубежом

14:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Eric Risberg/AP

ФБР рассекретило документы, в которых изложена версия о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Доклады опубликованы на сайте организации.

Как сказано в документах, глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке. Кроме того, там утверждается, что шесть высокопоставленных чиновников Аргентины якобы предоставили Гитлеру убежище: он поселился на ранчо в южной части Анд.

Фото: vault.fbi.gov

По информации ФБР, слухи о возможном бегстве главы Третьего рейха в Южную Америку дошли до директора бюро расследований Эдгара Гувера. Тем не менее руководство ФБР сочло полученные сведения "неполными" и поиски Гитлера решили не продолжать.

Первый материал датирован 21 сентября 1945 года. Согласно официальной версии, Гитлер покончил с собой 30 апреля того же года.

Ранее в Германии узнали, где находятся "сокровища Третьего рейха". 11 мест на территории Польши, где были устроены тайники, указал в своем дневнике немецкий офицер Эгон Олленхауэр. Подлинность источника подтвердили эксперты из пяти немецких научных институтов. Известно, что сокровища перевозили на 260 грузовиках. В одном из тайников, пишет Олленхауэр, спрятано около 28 тонн золота. В других хранятся золотые монеты, медали и украшения, а также похищенные во Франции произведения искусства, в том числе работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо и Моне.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика