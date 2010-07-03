Стало известно местонахождение "сокровищ Третьего рейха"

В Германии опубликовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где на территории Польши спрятаны сокровища Третьего рейха, сообщает британская газета Daily Mail.

По приказу Гитлера нацисты спрятали в 11 местах на территории Польши 260 грузовиков с сокровищами. По информации издания, Третий рейх пошел на это, чтобы советские войска не смогли найти эти ценности.

В один из тайников положили около 28 тонн золота. В другие спрятали золотые монеты, медали, ювелирные украшения, похищенные во Франции произведения искусства, среди которых работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо и Моне.

Сейчас дневник немецкого офицера принадлежит фонду Schlesische Brücke. Записи хранились в масонской ложе в Кведлинбурге. Подлинность дневника подтвердили эксперты из пяти немецких научных институтов. Сейчас этот фонд исследует места, перечисленные в дневнике, чтобы убедиться, что тайники сохранились.

Хранилища находятся в разных местах: на дне пруда, в глубоком колодце и в других. Сейчас исследователям предстоит проделать большую работу, чтобы изучить координаты мест, указанных в дневнике.

В августе 2018 года США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Якова Палия. Он стал последним известным преступником Третьего рейха, проживавшим в США.