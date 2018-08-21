Из США депортировали последнего известного нациста Третьего рейха

21 августа, 14:14
Фото: ТАСС/Zuma/Louie Palu
США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Якова Палия. Он стал последним известным преступником Третьего рейха, проживавшим на территории Штатов, сообщает "Газета.ру".
В 1943 году Палий служил охранником в нацистском концлагере "Травники" в Польше, где были убиты тысячи человек. В 1949 году он прибыл в США и через восемь лет получил американское гражданство.
Впервые следователи заинтересовались Палием в начале 90-х годов. В 1993 году он признался, что скрыл свое прошлое для получения визы, а в 2001 году подтвердил факт работы в концлагере.
Спустя два года у него отозвали гражданство. Однако из-за того, что ни одна страна не желала приютить Палия, он прожил в Нью-Йорке еще 15 лет.
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