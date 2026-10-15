Собянин поздравил коллектив клиники доктора Рошаля с 130-летием учреждения

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет. Сергей Собянин поздравил коллектив медучреждения с юбилеем.

"Ваш высочайший профессионализм и преданность делу спасения самого ценного – жизни детей – служат на благо нашего будущего!" – подчеркнул мэр в мессенджере MAX.

Собянин пожелал коллективу новых достижений и успехов.

"Клиника доктора Рошаля – один из лучших высокотехнологичных центров в России по лечению травм, неотложных хирургических заболеваний у детей и их последствий", – отметил он.

С 2003 года медучреждение работает как научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Медпомощь там получают дети из Москвы и других регионов страны по 36 профилям. Ежегодно в клинику обращаются порядка 100 тысяч человек, свыше 16 тысяч пациентов госпитализируются.

За годы работы в клинике получили 49 патентов на изобретения. В больнице широко применяют лапароскопию, действует единственное в столице детское отделение сочетанной травмы, а также отделение ран и раневой инфекции. Врачи выполняют сложнейшие операции, включая трансплантацию мягких тканей.

На базе медучреждения работают:



Центр спортивной травмы;

Центр тяжелой механической травмы;

Центр детской нейрохирургии;

Центр ран и раневых инфекций;

Центр экстрофии мочевого пузыря;

Центр детской лазерной хирургии;

консультативно-диагностический центр;

травмпункт;

санаторно-курортное отделение.

Кроме того, как отметил Собянин, НИИ – клиническая база для подготовки ординаторов и аспирантов.

Ранее хирурги столичной клиники доктора Рошаля удалили у пятилетнего ребенка опухоль головного мозга, симптомы которой напоминали гастрит и холецистит. Врачи провели вмешательство, которое длилось свыше шести часов. Гистология показала, что это была эпендимома.