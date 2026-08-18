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18 августа, 12:20

Общество

Московские врачи спасли ребенка с опухолью мозга и симптомами гастрита

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Хирурги столичной клиники доктора Рошаля удалили у пятилетнего ребенка опухоль головного мозга, симптомы которой напоминали гастрит и холецистит. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Изначально мальчик поступил в приемное отделение с симптомами острого холецистита. Однако общий анализ крови и УЗИ брюшной полости не выявили патологий.

Тогда дежурный хирург предположила, что это могли быть неврологические проблемы, так как в течение двух недель мальчика тошнило по утрам, отмечались общая слабость, головокружения и кратковременная потеря сознания. Тогда врачи провели компьютерную томографию и обнаружили большое новообразование в голове.

На следующий день нейрохирурги провели вмешательство, которое длилось свыше шести часов. Опухоль росла из ствола головного мозга и охватывала его, однако медики смогли полностью отделить новообразование от важных структур. Гистология показала, что это была эпендимома.

Заведующий отделением нейрохирургии Дмитрий Копачев объяснил, что симптомы долго вводили врачей в заблуждение, так как новообразование маскировалось под гастрит. Однако на самом деле тошнота возникала из-за того, что рвотный центр в мозге раздражался опухолью.

В клинике отметили, что прогноз благоприятный, так как эпендимому удалили полностью. Благодаря программе неотложной нейроонкологии ребенку оперативно оказали необходимую помощь. Сейчас юный пациент восстанавливается, он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи ДНКЦ имени Рошаля удалили девочке опухоль, занимавшую почти всю левую половину ее грудной клетки. У ребенка выявили доброкачественное новообразование вилочковой железы. В ходе операции медики отделили ее от окружающих тканей и органов, после чего удалили.

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