Сергей Собянин рассказал о развитии сети современных электродепо

Фото: foto.mos.ru

Развитие столичного метрополитена остается стратегическим приоритетом правительства Москвы. С 2010 года число станций с учетом МЦК выросло с 182 до 306, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

За это время в Москве открылись БКЛ, МЦК, Некрасовская, Солнцевская и Троицкая линии. В этом году город планирует открыть первые станции Рублево-Архангельской линии, а в дальнейшем – Бирюлевский радиус и другие участки.

Расширение метро сопровождается обновлением подвижного состава. Доля новых поездов на действующих линиях выросла с 13 до 80%, а в 2026–2027 годах парк пополнят 700 вагонов серии "Москва-2026". Сейчас в московском метро насчитывается около 6,9 тысячи вагонов, обслуживание которых было бы невозможно без "адекватного развития сети современных электродепо", подчеркнул Собянин.

Развитие электродепо

Сегодня поезда метро обслуживают 23 электродепо. С 2011 года Москва построила и реконструировала 14 таких объектов, девять из них созданы с нуля. Это комплексы "Митино", "Лихоборы", "Солнцево", "Нижегородское", "Братеево", "Руднево", "Аминьевское", "Южное" и "Столбово".

Каждое депо представляет собой крупный производственный комплекс, где работают сотни, а в некоторых случаях более тысячи специалистов.

Одним из крупнейших объектов Собянин назвал электродепо "Солнцево", открытое восемь лет назад. Оно обслуживает Солнцевскую линию и одновременно стало одним из основных пунктов приема нового подвижного состава. Вагоны поступают сюда по железнодорожной ветке, после чего проходят пусконаладку и обкатку.

"Солнцево" может одновременно размещать на ночном отстое до 40 поездов и ремонтировать еще 10. В штате депо работают более 850 специалистов. Здесь также установлено оборудование, позволяющее одновременно обтачивать две колесные пары.

Первые поезда для Рублево-Архангельской линии уже поступили в "Солнцево". К моменту открытия первых станций депо примет 12 составов "Москва-2026". В дальнейшем они будут находиться здесь до завершения строительства собственного депо "Новорижское".

Крупнейший кластер на юге Москвы

Открытое в 2025 году электродепо "Южное" вместе с вагоноремонтным комплексом "Братеево" формирует один из крупнейших и наиболее технологичных кластеров обслуживания поездов метро в Европе.

На проектную мощность комплекс должен выйти в ближайшее время, после чего его штат увеличится до 1,3 тысячи человек. Ежегодно здесь смогут обслуживать до 850 вагонов, восстанавливать около 8,5 тысячи колесных пар и более 6,4 тысячи тяговых двигателей.

Производственные мощности позволяют выполнять сложный ремонт поездов разных поколений – от "Номерных" и "Русичей" до современных "Москва-2024" и "Москва-2026".

В вагоноремонтном комплексе "Братеево" установлен роботизированный стенд диагностики колесных пар. После установки детали на специальную платформу оборудование автоматически проверяет ее геометрические параметры и проводит дефектоскопию, в том числе выявляя скрытые повреждения.

"Столбово" – первое электродепо в ТиНАО

Открытое в прошлом году электродепо "Столбово" стало первым подобным комплексом в ТиНАО. Сейчас оно обслуживает Троицкую линию, парк которой полностью состоит из поездов "Москва-2024". После открытия депо "Троицкое" в 2029 году "Столбово" переключится на обслуживание Сокольнической линии.

Комплекс занимает более 15,8 гектара. На его территории построили свыше 50 зданий, в том числе отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы, автоматический пост диагностики колес непосредственно во время движения и собственное мотодепо.

С Сокольнической линией депо соединяют три линии, построенные открытым способом, а с Троицкой – тоннель длиной более километра.

"Столбово" оборудовали современными системами обслуживания поездов. В частности, установлен станок, который позволяет обтачивать до 50 колес в сутки без выкатки колесных пар из-под вагона. Это сокращает время нахождения состава в ремонте.

Еще одна особенность депо – выдвижные секционные площадки на ремонтных путях для обслуживания климатических систем, расположенных на крышах вагонов. На предприятии создано 1,6 тысячи рабочих мест.

Инфраструктура для сотрудников депо

Собянин отметил, что современные электродепо – это уже не только производственные цеха, но и комплексы с развитой инфраструктурой для работников. В депо работают просторные столовые, расходы на питание сотрудников компенсирует работодатель. Для локомотивных бригад оборудованы комнаты отдыха гостиничного типа. Машинисты могут восстановиться перед сменой, а к началу рабочего дня их разбудит сотрудник.

Перед выходом на линию машинисты проходят обязательный предрейсовый медосмотр. Врачи проверяют давление и пульс, контролируют отсутствие алкоголя и оценивают общее состояние здоровья.

После смены сотрудники могут воспользоваться комнатами восстановительных мероприятий с массажными креслами. Для поддержания физической формы в депо работают спортивные и тренажерные залы.

Кроме того, предусмотрены прачечные, гладильные и помещения для хранения спецодежды. Современное оборудование позволяет быстро стирать и подготавливать ее к следующей смене.

В электродепо "Южное" созданы учебные классы для повышения квалификации. Для практической подготовки машинистов установлены тренажеры поездов "Москва-2026", позволяющие максимально приблизить обучение к реальным условиям работы.

Строительство еще трех электродепо

В ближайшие годы столица планирует построить еще три комплекса. Депо "Новорижское" обеспечит работу и дальнейшее развитие Рублево-Архангельской линии, его открытие запланировано на 2027 год. "Бирюлевское" станет базой новой Бирюлевской линии. Завершить строительство объекта планируется в 2029 году. В том же году должно заработать депо "Троицкое", которое станет ключевой базой поездов Троицкой линии.

Собянин подчеркнул, что пассажиры в первую очередь видят станции и поезда метро, однако за составами, которые выходят на линии по расписанию и обеспечивают короткие интервалы движения, стоит круглосуточная работа тысяч специалистов электродепо. Именно поэтому город продолжит развивать эту инфраструктуру.

Ранее Собянин в фильме "Большая стройка. Из прошлого в будущее" рассказал, что Владимир Путин с первых дней уделял повышенное внимание возведению БКЛ. Он знал о проекте, интересовался его делами и контролировал строительство.

Мэр отметил, что никто в мире не реализовывал подобный проект и это самый сложный технический проект в современной России, возможно, и в советский период.