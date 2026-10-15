Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 10:06

Происшествия

Погранслужба Киргизии проверит обстоятельства выезда рэпера Navai в Казахстан

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Погранслужба Киргизии проверит обстоятельства прохождения государственной границы рэпером Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), задержанным на казахстанском контрольно-пропускном пункте по подозрению в попытке контрабанды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Уточняется, что государственная пограничная служба Киргизии начала служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства прохождения Navai пограничного контроля на пункте пропуска "Ак-Жол – автодорожный". Представитель пресс-центра уточнил, что в случае выявления нарушений к виновным должностным лицам примут соответствующие меры в порядке, предусмотренном законодательством.

О задержании Navai в Жамбылской области Казахстана после пересечения границы из Киргизии сообщалось 14 октября. При проверке автомобиля Mercedes S-класса, на котором он возвращался с концерта в Бишкеке, служебная собака по кличке Атлас обнаружила в кармане водительского сиденья 2,5 грамма марихуаны. Вместе с музыкантом задержали еще двух человек, а правоохранители начали выяснять, кому принадлежали запрещенные вещества.

Во время допроса Navai признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Дело возбудили по статье 268 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает, в частности, до 5 лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Адвокат Александр Корытин заявил, что в зависимости от обстоятельств и квалификации действий рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы, а при совокупности преступлений срок может оказаться и выше.

Рэпера Navai подозревают в покушении на контрабанду наркотиков

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика