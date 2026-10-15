Погранслужба Киргизии проверит обстоятельства выезда рэпера Navai в Казахстан

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Погранслужба Киргизии проверит обстоятельства прохождения государственной границы рэпером Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), задержанным на казахстанском контрольно-пропускном пункте по подозрению в попытке контрабанды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Уточняется, что государственная пограничная служба Киргизии начала служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства прохождения Navai пограничного контроля на пункте пропуска "Ак-Жол – автодорожный". Представитель пресс-центра уточнил, что в случае выявления нарушений к виновным должностным лицам примут соответствующие меры в порядке, предусмотренном законодательством.

О задержании Navai в Жамбылской области Казахстана после пересечения границы из Киргизии сообщалось 14 октября. При проверке автомобиля Mercedes S-класса, на котором он возвращался с концерта в Бишкеке, служебная собака по кличке Атлас обнаружила в кармане водительского сиденья 2,5 грамма марихуаны. Вместе с музыкантом задержали еще двух человек, а правоохранители начали выяснять, кому принадлежали запрещенные вещества.

Во время допроса Navai признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Дело возбудили по статье 268 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает, в частности, до 5 лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Адвокат Александр Корытин заявил, что в зависимости от обстоятельств и квалификации действий рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы, а при совокупности преступлений срок может оказаться и выше.

