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15 октября, 09:49

Общество

Китайские ученые связали употребление мяса с долголетием людей с недостаточным весом

Фото: depositphotos/lsantilli

Регулярное употребление мяса может быть связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет среди людей старше 80 лет с недостаточной массой тела. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на китайских исследователей, изучивших данные о питании пожилых людей.

Результаты работы опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Авторы проанализировали сведения о 5 203 участниках исследования. Столетнего возраста достигли 1 459 человек, остальные умерли раньше.

Среди пожилых людей с дефицитом веса те, кто ежедневно ел мясо, имели на 44% больше шансов дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианцами. При этом у участников с нормальной или повышенной массой тела аналогичной зависимости не обнаружили.

Наиболее выраженная связь прослеживалась среди женщин. У мужчин вероятность долголетия не зависела от того, присутствовало ли мясо в рационе.

При этом вегетарианцы, которые употребляли рыбу, яйца или молочные продукты, имели почти такие же шансы дожить до ста лет, как и участники, евшие мясо. Исследователи предположили, что важную роль могут играть достаточное количество белка и общая калорийность питания. В пожилом возрасте они помогают сохранять мышечную массу и уменьшают риск истощения.

Авторы отметили, что исследование выявило статистическую связь между рационом и долголетием, но не доказывает, что употребление мяса напрямую продлевает жизнь.

Ранее главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что достижение 120-летнего возраста может стать реальной целью. По ее словам, среди пациентов учреждения есть люди, отметившие столетний юбилей, а их долголетию способствует регулярная диспансеризация, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.

Ржевская также подчеркнула важность своевременной диагностики, профессионального лечения и реабилитации. Среди других факторов она назвала правильное питание, контроль самочувствия и знание семейной истории заболеваний.

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