Московская область предложила построить новые электростанции в регионе

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Правительство Московской области предложило построить в регионе новые электростанции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы министерства энергетики России Петр Конюшенко.

По его словам, инициатива поступила в рамках обсуждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СИПР).

"Решений никаких не принято, и не факт, что такие решения будут приняты", – сказал Конюшенко.

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что ведомство сейчас оптимизирует работу энергетической системы и в первую очередь рассматривает наиболее дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. В этом случае речь идет о сетевых решениях.

Ранее сообщалось, что предприятия Москвы в первом полугодии 2026 года увеличили производство электрооборудования на 34% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Изделия компаний используются при реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов. Всего в отрасли работают более 130 предприятий.