Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 10:15

Экономика

Московская область предложила построить новые электростанции в регионе

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Правительство Московской области предложило построить в регионе новые электростанции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы министерства энергетики России Петр Конюшенко.

По его словам, инициатива поступила в рамках обсуждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СИПР).

"Решений никаких не принято, и не факт, что такие решения будут приняты", – сказал Конюшенко.

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что ведомство сейчас оптимизирует работу энергетической системы и в первую очередь рассматривает наиболее дешевые варианты, которые позволили бы покрыть дефициты. В этом случае речь идет о сетевых решениях.

Ранее сообщалось, что предприятия Москвы в первом полугодии 2026 года увеличили производство электрооборудования на 34% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Изделия компаний используются при реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов. Всего в отрасли работают более 130 предприятий.

Читайте также


экономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика