В Подмосковье пресекли незаконный оборот сигарет без маркировки на 30 млн рублей

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В Подмосковье были задержаны подозреваемые в незаконном обороте немаркированной табачной продукции и изъты около 200 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила областная полиция в MAX.

Подозреваемых задержали в муниципальном округе Шаховская. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России, патрулируя маршрут, заметили на автомобильной дороге у деревни Воскресенское два припаркованных грузовика.

Водители – 37-летний гражданин одного из государств Центральной Азии и 39-летний житель Люберец – при проверке документов заметно нервничали и вели себя подозрительно.

В кузовах автомобилей обнаружили картонные коробки с немаркированными табачными изделиями. Необходимые документы на товары отсутствовали. Машины решили направить в территориальное подразделение.

Уже во время пути полицейские обратили внимание на иномарку, которая долго ехала за патрульной машиной. У 47-летнего водителя, приехавшего из ближнего зарубежья, в салоне заметили блоки сигарет без маркировки, поэтому его тоже доставили в отдел полиции.

По словам подозреваемых, табачную продукцию они везут из Тверской области в Москву за денежное вознаграждение. Подработку нашел один из мужчин в мессенджере.

Коробок было много, поэтому фигурант привлек знакомых, у которых были машины для перевозки грузов. Сам он ехал на легковом автомобиле, сообщая соучастникам маршрут движения и пути объезда постов Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"). Фигурантов арестовали. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления и происхождение изъятой продукции.

Ранее двух человек задержали в Москве по подозрению в организации подпольного производства поддельных документов для легализации иностранцев. Незаконная типография находилась в одной из столичных квартир. Во время обыска там обнаружили оборудование и материалы для изготовления фиктивных документов – матричный принтер, ламинатор, сканеры и многое другое.

По версии следствия, двое уроженцев одной из стран Центральной Азии занимались изготовлением и сбытом поддельных паспортов, трудовых договоров и других бумаг. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ.