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15 октября, 10:13

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Врач Тен: ватные палочки при чистке ушей толкают серу к барабанной перепонке

Врач предупредил об опасности чистки ушей ватными палочками

Фото: 123RF.com/andranik2018

Ватные палочки не очищают уши от серы, а толкают ее вглубь к барабанной перепонке. Об этом News.ru заявил врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Рауль Тен.

По словам специалиста, использование таких предметов необязательно, поскольку уши способны очищаться самостоятельно. Процесс чистки ушей ватными палочками является одной из самых частых причин травм уха.

"Палочка не вычищает серу. Она проталкивает ее глубже к барабанной перепонке. Сера утрамбовывается, и создается пробка", – пояснил эксперт.

Тен добавил, что любое неосторожное движение способно повредить нежную кожу слухового прохода или барабанную перепонку. Он подчеркнул, что медики категорически не рекомендуют использовать для чистки ушей посторонние предметы.

Ранее доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко назвал промывание ушей и слухового прохода под душем при мытье головы основным способом профилактики серных пробок и гнойничковых заболеваний. Он уточнил, что неправильная обработка ушей может привести к травмам и гнойному отиту.

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