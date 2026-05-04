Потепление до 26 градусов продлится в Москве до середины недели

Воздух в столице будет прогреваться до 26 градусов тепла до середины текущей недели, но затем потепление сменится дождями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По словам синоптика, в столичный регион 3 мая пришел узкий сектор теплового воздуха. Поэтому 4, 5 и 6 мая в городе будет теплая и солнечная погода: ночью столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов, а днем – от 22 до 26 градусов.

"Три дня тепла", – указал Цыганков.

Но уже 7-го числа холодный фронт вытеснит из региона теплый воздух, и погода вернется к своей климатической норме. 7, 8 и 9 мая будет пасмурно с небольшими дождями. Ночью – 4–7 градуса выше нуля, а днем – от 14 до 17 градусов.

Из-за смены тепла на холод 7 мая не исключается гроза. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. При этом осадков 7 и 8 мая выпадет относительно немного, 2,3 миллиметра, добавил эксперт.

Синоптики не исключают, что похолодание будет также 8, 9 и 10 мая. В частности, температура воздуха в столице в День Победы, 9 мая, может упасть до 10 градусов. При этом метеорологическое лето придет в столичный регион после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит 15 градусов.

