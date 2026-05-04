Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 12:57

Политика

Зеленский пригрозил ударом по параду 9 мая в Москве

Фото: legion-media.com/APAimages

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом президент Украины заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

"Украинские дроны могут также "прилететь" на этом параде", – указал Зеленский, чье выступление транслировал YouTube-канал его офиса.

Ранее Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что окончательного решения по конкретным датам перемирия пока не принято.

В это же время на параде в Москве не будет военной техники, Песков объяснял это мерами по минимизации опасности в условиях террористической угрозы со стороны Киева. Выступление Путина на параде Победы будет очень важным, его будет ждать весь мир, добавлял пресс-секретарь президента.

Кроме того, в Эстонии открылись продажи специальных туров к 9 Мая. Туристов довезут до берега Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области. В программу входят посещение памятных мест и просмотр российского концерта с эстонской обзорной площадки.

Читайте также


политика

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика