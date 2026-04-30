Песков заявил, что даты перемирия ко Дню Победы еще не определены

Владимир Путин пока не принял решения по конкретным датам перемирия в зоне проведения спецоперации ко Дню Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, – это будет решаться верховным главнокомандующим", – подчеркнул он.



При этом Москва еще не слышала реакции Киева на озвученную Путиным инициативу, добавил представитель Кремля.

О готовности России объявить перемирие в зоне СВО в честь 9 Мая Путин заявил в ходе телефонного звонка американскому лидеру Дональду Трампу. Президент США продержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Также главы государств высказали схожие оценки поведения Киева и украинского лидера Владимира Зеленского, который планирует продолжать конфликт, слушаясь своих европейских кураторов. Как указали западные СМИ, Трамп и Путин послали главе киевского режима четкий сигнал, обвинив его в затягивании конфликта.

