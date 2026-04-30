Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:12

Политика
Главная / Новости /

AD: Путин и Трамп послали Зеленскому четкий сигнал

Путин и Трамп обвинили Зеленского в затягивании конфликта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому четкий сигнал в рамках проведенного телефонного разговора, сообщает RT со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

"Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта", – указано в статье.

Накануне, 29 апреля, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Их беседа длилась более 1,5 часа, была деловой и откровенной, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Оба президента высказали схожие оценки политики киевских властей и Зеленского, который намерен продолжать конфликт, слушаясь своих западных коллег. Ушаков отметил, что для разрешения ситуации украинскому лидеру следует принять известные ему предложения российской стороны.

В разговоре с Трампом Путин также выразил готовность объявить перемирие в зоне СВО на период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу, уточнил Ушаков.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика