Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 15:03

Глава стройкомпании "Автодор" предстанет перед судом за хищение 18 млрд руб

Фото: MAX/"Верховный Суд России"

Верховный суд России передал в Бутырский суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина о хищении более 18 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Шайдуллин обвиняется в растрате в особо крупном размере и легализации денег. Как указано в материалах дела, он в сговоре с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств при строительстве участка федеральной трассы М-12 "Восток".

Сторона защиты просила ВС перенести рассмотрение дела из Татарстана в Московский регион, где находятся потерпевшая организация и большая часть свидетелей по делу.

Гендиректора стройкомпании задержали осенью 2025 года. Тогда же Басманный суд Москвы отправил его под стражу. При этом защита фигуранта ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с арестом, однако суд просьбу отклонил.

