Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 12:04

Происшествия

Мэр Уфы Мавлиев задержан по подозрению в коррупции

Фото: МАХ/"Следком"

Следственный комитет задержал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 286 и часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В уголовном деле также фигурируют заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из санаториев. Все они подозреваются в превышении должностных полномочий.

Как уточнили в СК, речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По версии следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Кроме того, установлено, что в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании взятку в виде имущественных услуг за общее покровительство. В частности, за счет застройщика должен был быть приобретен указанный участок стоимостью более 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах чиновника.

В настоящее время по делу проведены допросы, обыски и выемки документов. Следствие продолжает устанавливать возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности, решается вопрос об избрании меры пресечения для всех фигурантов.

Ранее СМИ писали о задержании Мавлиева и двух его заместителей. На этом фоне в мэрии Уфы подчеркивали, что администрация и городские службы работают в штатном режиме.

До этого журналисты также сообщали о предъявлении дополнительных обвинений вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину. Ему вменяют растрату средств и взяточничество в особо крупном размере.

Зайнуллина задержали 21 июня 2025 года. По информации СМИ, вместе с ним также были арестованы два бизнесмена. На тот момент он обвинялся в мошенничестве на 32 миллиона рублей.

происшествияполитикарегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика