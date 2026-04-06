06 апреля, 16:02

Краснов поручил проверить на коррупцию активы сестры осужденной судьи Хахалевой

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генеральную прокуратуру материалы для проведения антикоррупционной проверки в отношении ряда судей, включая Наталию Хахалеву – сестру так называемой золотой судьи Елены Хахалевой. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ведомстве уточнили, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ передала материалы в Генпрокуратуру в отношении судей Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и Анастасии Шепель. Последняя приходится дочерью бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Основанием стали выявленные активы, которые не соответствуют задекларированным доходам самих судей и членов их семей.

Кроме того, материалы направлены для принятия процессуальных решений в отношении судей 4-го Кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Судья Хахалева стала скандально известна после инцидента в 2017 года. В интернете появилось видео со свадьбы ее дочери. На торжестве выступали известные артисты, включая Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Веру Брежневу и Николая Баскова.

По данным СМИ, расходы на мероприятие могли достигать 2 миллионов долларов, однако в Совете судей Краснодарского края утверждали, что сумма была значительно ниже – не менее 4,5 миллиона рублей, при этом оплату взял на себя бывший супруг Роберт Хахалев.

После резонанса депутаты Госдумы обратились в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия судьи. В итоге в 2020 году Хахалеву досрочно лишили статуса судьи, а ранее она была исключена из президиума Краснодарского краевого суда, куда входила с 2015 года.

В ходе проверки выяснилось, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в течение 127 дней, при этом продолжала получать зарплату, вводя в заблуждение сотрудников, отвечающих за табели учета рабочего времени. Ущерб оценили примерно в 1,2 миллиона рублей. В связи с этим против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

На фоне расследования Хахалева покинула Россию и выехала в Ереван. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, где она планировала вылететь в Дубай. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в международном розыске.

По данным СМИ, ранее заочно арестованная в России Хахалева отказалась возвращаться на родину, заявив о политическом характере уголовного преследования. В феврале 2025 года Бакинский апелляционный суд отменил ее арест, после чего прокуратура изменила меру пресечения на полицейский надзор.

