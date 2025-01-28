РИА Новости: задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в РФ по решению суда

Фото: телеканал "Москва 24"

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции Азербайджана.

По данным агентства, Хахалева планировала улететь в Дубай, но была задержана во время прохождения паспортного контроля, так как выяснилось, что она находится в розыске.

Хахалеву, ранее объявленную в международный розыск и заочно арестованную российским судом, задержали в Баку 27 января. По версии СМИ, экс-судья отказалась от добровольного возвращения в РФ, подчеркивая, что ее уголовное преследование в стране является политическим.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, однако, обманывая сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, незаконно получила почти 1,2 миллиона рублей.

В 2020 году ВККС досрочно лишила ее статуса судьи. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

В 2017 году Хахалева уже оказывалась в эпицентре скандала, который разгорелся после публикации в интернете видео с шикарной свадьбы ее дочери. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков. По разным оценкам, свадьба обошлась по меньшей мере в 4,5 миллиона рублей.

