Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте против депутата Рашкина

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте СК.

Как полагает следствие, в ночь на 29 октября Рашкин в ходе незаконной охоты на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" под Саратовом вместе с соучастниками выследил и убил лося выстрелом из карабина. После этого он спрятал оружие, совместно с товарищами разделал тушу животного при помощи топора и ножей, погрузил ее части в багажник автомобиля "Лада Ларгус" и уехал.

"В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного", – добавили в СК.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Генпрокурор Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.