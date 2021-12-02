Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте против депутата Рашкина

09:22
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте СК.
Как полагает следствие, в ночь на 29 октября Рашкин в ходе незаконной охоты на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" под Саратовом вместе с соучастниками выследил и убил лося выстрелом из карабина. После этого он спрятал оружие, совместно с товарищами разделал тушу животного при помощи топора и ножей, погрузил ее части в багажник автомобиля "Лада Ларгус" и уехал.
"В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного", – добавили в СК.
25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.
Генпрокурор Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.
Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.
Валерию Рашкину грозит до 5 лет колонии за убийство лося
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: