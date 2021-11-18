Депутат Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области

07:38
Фото: ТАСС/Анна Исакова
Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Видео признания он опубликовал на своем YouTube-канале.
Рашкин рассказал, что прибыл в гости к друзьям для того, чтобы порыбачить и поохотиться. Депутат отметил, что ему сообщили о наличии разрешения на отстрел копытных.
Позднее во время езды по окрестностям на глаза Рашкину попалась поляна, покрытая кочками.
"Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг", – объяснил депутат.
Во время осмотра Рашкин увидел в бинокль силуэт неизвестного животного. Он достал из машины карабин, зарядил оружие и прицелился.
"Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана", – продолжил свой рассказ Рашкин.
Он заявил, что дважды выстрелил в сторону силуэта. Животное упало, после чего депутат подошел к нему.
"На поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю", – сообщил Рашкин.
Он добавил, что с помощью ножей и топора разделал тушу животного на месте.
Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося.
Сам парламентарий ранее объяснял, что туша лося оказалась в его машине потому, что он с друзьями хотел доставить погибшее животное в полицию. В убийстве лося Рашкин обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.
Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Депутата от КПРФ Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности
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