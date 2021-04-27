Полиция проводит проверку о якобы незаконной охоте курганского депутата на волков

12:04
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Курганской области полиция организовала проверку законности охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Фотографии с охоты, на которых запечатлен Хахалов и еще двое мужчин в окружении убитых волков, появились в одном из телеграм-каналов. Сообщалось, что охота была незаконной, поскольку у Хахалова и его знакомых не было лицензии и необходимых разрешительных документов. В связи с данной публикацией департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обратился в полицию.
"Полиция проводит проверку по обращению сотрудника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о незаконной охоте", – сказали в полиции.
Сам депутат заявил, что действительно участвовал в охоте на волков, но имеет все необходимые для этого документы, в том числе разрешение на добычу пушных животных и документ, в котором имеются сведения о двух убитых им волках 6 февраля.
"Охота на волка, с лицензией, все официально, на территории Свердловской области <…> в феврале, с егерями. Уже даны все объяснения участниками охоты", – сказал Хахалов.
Ранее в Тверской области следователи завели уголовное дело по факту незаконной охоты после убийства беременной лосихи. Компания из нескольких человек засняла на видео процесс охоты и жестокую расправу над животным. После проверки видеоролика сотрудники полиции установили личности браконьеров и доставили их в отдел.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: