Полиция проводит проверку о якобы незаконной охоте курганского депутата на волков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Курганской области полиция организовала проверку законности охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Фотографии с охоты, на которых запечатлен Хахалов и еще двое мужчин в окружении убитых волков, появились в одном из телеграм-каналов. Сообщалось, что охота была незаконной, поскольку у Хахалова и его знакомых не было лицензии и необходимых разрешительных документов. В связи с данной публикацией департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обратился в полицию.

"Полиция проводит проверку по обращению сотрудника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о незаконной охоте", – сказали в полиции.

Сам депутат заявил, что действительно участвовал в охоте на волков, но имеет все необходимые для этого документы, в том числе разрешение на добычу пушных животных и документ, в котором имеются сведения о двух убитых им волках 6 февраля.

"Охота на волка, с лицензией, все официально, на территории Свердловской области <…> в феврале, с егерями. Уже даны все объяснения участниками охоты", – сказал Хахалов.

Ранее в Тверской области следователи завели уголовное дело по факту незаконной охоты после убийства беременной лосихи. Компания из нескольких человек засняла на видео процесс охоты и жестокую расправу над животным. После проверки видеоролика сотрудники полиции установили личности браконьеров и доставили их в отдел.