В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи

17:12
Фото: телеграм-канал "Подъём"
В Тверской области следователи завели уголовное дело по факту незаконной охоты после убийства беременной лосихи, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел вблизи деревни Раменье Вологодской области. Компания из нескольких человек засняла на видео процесс охоты и жестокую расправу над животным.
После проверки видеоролика сотрудники полиции установили личности браконьеров и доставили их в отдел.
"Согласно сведениям министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее кадры жестокой охоты на лосиху появились в Сети. Все преследование снимала на видео одна из участниц погони и делилась ими в соцсетях.
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