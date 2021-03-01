В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В Тверской области следователи завели уголовное дело по факту незаконной охоты после убийства беременной лосихи, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел вблизи деревни Раменье Вологодской области. Компания из нескольких человек засняла на видео процесс охоты и жестокую расправу над животным.

После проверки видеоролика сотрудники полиции установили личности браконьеров и доставили их в отдел.

"Согласно сведениям министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее кадры жестокой охоты на лосиху появились в Сети. Все преследование снимала на видео одна из участниц погони и делилась ими в соцсетях.