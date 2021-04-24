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Происшествия

17:22

В Забайкалье на охоте застрелили начальника регионального ФСИН

происшествия регионы

Фото: 75.fsin.gov.ru

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю генерал-майора внутренних войск Евгения Шихова застрелили во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). На месте преступления работают специалисты, подозреваемый задержан.

Ранее в Ленинградской области подполковник полиции Андрей Леонов пристрелил своего друга на охоте, приняв его за лося.

Инцидент произошел в Выборгском районе у поселка Ольшаники, где проходила командная охота, в которой участвовали 14 человек. Мужчина получил ранение в живот и умер в реанимации.

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