Полицейский спутал друга с лосем и застрелил его на охоте в Ленобласти

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В Ленинградской области подполковник полиции Андрей Леонов пристрелил своего друга на охоте, приняв его за лося. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в Выборгском районе у поселка Ольшаники, где проходила командная охота, в которой участвовали 14 человек. Мужчина получил ранение в живот и умер в реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее глава сельского поселения в Татарстане застрелил 38-летнюю местную жительницу, приняв ее за лису. По факту инцидента в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Кайбицкого района взяла расследование на контроль.