СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины на охоте

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчину застрелили на охоте в подмосковном Серпухове, сообщает РИА Новости. Следователи ищут стрелявшего.

Инцидент произошел 16 октября в деревне Турово. На обочине дороги обнаружили тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением руки в районе плеча. По предварительным данным, его ранили из охотничьего ружья. Умер он из-за потери крови.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится дополнительный осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, производившее выстрел.

Ранее план "Перехват" был объявлен в Москве после ограбления со стрельбой. Сообщалось, что шестеро неизвестных совершили разбойное нападение на водителя иномарки на юго-западе столицы. После этого преступники скрылись на трех автомобилях.