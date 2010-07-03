Мужчина погиб от огнестрельного ранения в Серпухове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный застрелил мужчину в городском округе Серпухов. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В селе Турово в городском округе Серпухов по адресу: улица Центральная, дом 34, мужчине было причинено огнестрельное ранение", – сообщил источник.

Он уточнил, что в настоящее время на месте работает следственная группа. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

"По дороге в больницу потерпевший скончался", – добавили в ведомстве.

Ранее план "Перехват" был объявлен в Москве после ограбления со стрельбой. Сообщалось, что шестеро неизвестных совершили разбойное нападение на водителя иномарки на юго-западе столицы. После этого преступники скрылись на трех автомобилях.