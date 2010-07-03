Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек

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Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 22 человек.

Как сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник, после продолжительного лечения умерла одна из раненых педагогов.

По его словам Ольга Грищенко перенесла несколько операций, но "к сожалению, не выкарабкалась". Колесник отметил, что "ей было уже за 60 лет".

Похороны прошли минувшим летом. Грищенко проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.

В октябре 2018 года студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении.

Жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Спустя некоторое время в больнице умерла еще одна пострадавшая девушка.

Всего было госпитализировано около 50 человек, 11 из которых попали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.