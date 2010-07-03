Охрану школ по всей России усилили после трагедии в Керчи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После трагедии, которая произошла в колледже в Керчи, охрану школ и других мест массового пребывания людей усилили. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"К сожалению, не смогли предотвратить трагедию, произошедшую в октябре прошлого года в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек, более 70 пострадали. Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей", – приводит слова Патрушева РИА Новости.

Он отметил, что после произошедшего были сделаны выводы и приняты соответствующие меры по всей стране.

В октябре 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой.

Около 50 человек госпитализировали. 11 из них попали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Пятерых выписали в прошлом году, еще пятерых – в этом.

Выяснилось, что Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у бабушки "похоронные" деньги. За день до трагедии он пришел к ней в гости, а вечером пенсионерка обнаружила пропажу. Было возбуждено уголовное дело.