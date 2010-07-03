В Керчи создадут аллею в память о погибших при стрельбе в колледже

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В Керчи создадут аллею в память о жертвах в Керченском политехническом колледже, где в прошлом году при взрыве и стрельбе погибли 20 человек. Об этом заявил глава администрации города Сергей Бороздин, передает РИА Новости.

"Уже эта работа ведется. Работают несколько архитекторов, причем из разных городов РФ. Первый проект мы получили от московских архитекторов. Мы его рассматриваем, как только будет выработана какая-то концепция, мы ее вынесем на общественные городские слушания", – сказал он.

Сейчас керченской администрации уже поступают различные предложения от общественных организаций, которые предлагают оказать финансовую помощь при реализации проекта.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Погибли 20 человек – 15 студентов и 5 работников колледжа. Более 50 человек получили травмы. После того, как атаковал, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Позднее его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у бабушки "похоронные" деньги. За день до трагедии он пришел к ней в гости, а вечером пенсионерка обнаружила пропажу.

Росляков мог пойти на убийство из-за упреков сокурсников, заявил недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции. По словам Бастрыкина, причиной, которая привела к трагедии, могло стать "унижение на основе разного имущественного положения".