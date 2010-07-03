Бастрыкин назвал причины, побудившие "керченского стрелка" пойти на убийство

Фото: телеграм-канал Mash

Студент Владислав Росляков, который совершил нападение на людей в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, мог пойти на убийство из-за упреков сокурсников в неспособности купить одежду известных брендов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции.

По словам Бастрыкина, причиной инцидента в Керчи могло стать "унижение на основе разного имущественного положения". "Этого мальчика постоянно унижали одноклассники", – отметил глава СК.

"Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках", – сказал Бастрыкин, пояснив, что Росляков, который "покупал где-то на рынке", постоянно становился объектом насмешек у сокурсников. Видео лекции опубликовано на странице главы СК в соцсети "ВКонтакте".

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали 73 человека. Из них 50 были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. По факту событий в Керчи СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По данным следствия, перед нападением на колледж Росляков сжег личные вещи и закопал сейф. Это произошло рядом с его домом, где, как считают следователи, он тренировался в стрельбе и взрывах. Среди сожженных предметов были обнаружены фотографии, тетради, части ноутбука, SIM-карта, а также оплавленный нож и религиозная литература. В правоохранительных органах также рассказали, что Росляков готовил нападение в одиночку в течение почти двух лет – с января 2017 года.