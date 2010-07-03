Последнюю пострадавшую при стрельбе в Керчи выписали из больницы

Последнюю пострадавшую при стрельбе в колледже в Керчи выписали из столичного НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пациентка поступила туда на следующий день после инцидента в тяжелом состоянии. Сейчас она в удовлетворительном состоянии.

Врачи восстановили длину поврежденной нижней конечности путем операций с применением современных методов металлостеосинтеза. Через некоторое время девушке понадобится плановая госпитализация для еще одной реконструктивной операции на стопе.

В октябре 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой.

Около 50 человек госпитализировали. 11 из них попали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Пятерых выписали в прошлом году, еще пятерых – в этом.

Выяснилось, что Росляков приобрел оружие и боеприпасы на украденные у бабушки "похоронные" деньги. За день до трагедии он пришел к ней в гости, а вечером пенсионерка обнаружила пропажу. Было возбуждено уголовное дело.