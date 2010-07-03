Неизвестные с оружием отняли 6 млн рублей у водителя иномарки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шестеро неизвестных совершили разбойное нападение на водителя иномарки на юго-западе столицы и скрылись на трех автомобилях, сообщает Агентство "Москва".
Преступление было совершено на Ленинском проспекте в районе дома 81. Злоумышленники преградили мужчине дорогу и отобрали у него сумку с шестью миллионами рублей, стреляя из неустановленного оружия. Также они нанесли ему побои.
Для задержания преступников полиция ввела план "Перехват".
Ранее сообщалось, что неизвестный похитил у безработного сумку с семью миллионами рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.