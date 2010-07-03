Неизвестный отобрал у безработного сумку с 7 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину ограбили на юге столицы, сообщает Агентство "Москва". Преступление было совершено вечером 7 октября.

В полицию обратился неработающий москвич 1980 года рождения. По его словам, он встретился с незнакомым мужчиной в офисном здании на Шаболовке с целью купить автомобиль. Неожиданно незнакомец похитил у потерпевшего сумку с семью миллионами рублей и скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.

Ранее из магазина в центре Москвы украли бутылку элитного алкоголя почти за 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине на улице Бакунинская.