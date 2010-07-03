Девушка из Нидерландов лишилась ювелирных украшений после отдыха в столичном клубе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

23-летняя гражданка Нидерландов лишилась личных вещей, отдохнув в московском клубе, сообщил "Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, она распивала спиртные напитки в клубе в Спиридоньевском переулке, а затем отправилась в квартиру на Новинском бульваре.

Пропажу наручных часов и ювелирных изделий девушка обнаружила уже в квартире. Как она туда добиралась и при каких обстоятельствах пропало имущество, она не помнит, поскольку была сильно пьяна. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее из магазина в центре Москвы украли бутылку элитного алкоголя почти за 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине на улице Бакунинской.