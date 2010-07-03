Бутылку вина почти за 30 тысяч украли из магазина в центре Москвы

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Из магазина в центре Москвы украли бутылку элитного алкоголя. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Директор магазина на улице Бакунинской обратилась в ОВД "Басманный" 26 сентября.

Женщина рассказала, что в этом магазине неизвестный похитил литровую бутылку французского вина за 27 тысяч 481 рубль.

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале сентября полиция задержала мужчину по подозрению в попытке украсть тую в кафе на Новом Арбате. У одного из кафе неизвестный выдернул из земли саженец декоративного дерева. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к краже".

