Мужчина пытался украсть тую из кафе на Новом Арбате

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Полицейские задержали мужчину по подозрению в попытке украсть тую в кафе на Новом Арбате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у одного из кафе неизвестный выдернул из земли и пытался похитить саженец декоративного дерева.

Задержанным оказался 40-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к краже". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в центре столицы у мужчины по фамилии Ходор украли велосипед за 100 тысяч рублей. Вечером 8 сентября в полицию обратился 38-летний мужчина.