У москвича по фамилии Ходор украли велосипед

Фото: depositphotos/thisisarto

В центре столицы у мужчины по фамилии Ходор украли велосипед за 100 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию 38-летний мужчина обратился вечером 8 сентября.

"Мужчина пояснил, что из подъезда дома в Басманном районе пропал его велосипед стоимостью около 100 тысяч рублей. В последний раз мужчина видел его вечером 7 сентября", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал велосипед, но поехать на нем так и не смог. Злоумышленник рассказал полицейским, что "проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком". Уже после кражи мужчина понял, что не умеет кататься на велосипеде, и повел его до дома в руках.