Безработный с ножом украл из магазина в Москве шампунь и шоколад

Безработный с ножом украл шампунь и шоколад из продуктового магазина на северо-востоке столицы. Подозреваемый в разбойном нападении задержан, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как рассказали правоохранители, 6 июля продавец-кассир магазина на Тайнинской улице обратилась в полицию с заявлением о разбое. Выяснилось, что грабитель, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, похитил шоколад и шампунь, а потом скрылся. Размер ущерба оценили в три тысячи рублей.
В ночь на 7 июля полицейские задержали подозреваемого на улице Летчика Бабушкина. Им оказался безработный 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что из кабинета сотрудника НИИ на Ленинском проспекте украли три миллиона рублей. По данным полиции, злоумышленник взломал дверь в кабинет, а затем вскрыл сейф и забрал оттуда крупную сумму денег. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.
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