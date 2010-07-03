Сейф с драгоценностями на 4,5 млн рублей украли из квартиры на юге Москвы

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Неизвестный украл сейф с драгоценностями стоимостью 4,5 миллиона рублей из квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о краже от мужчины 1971 года рождения. Он заявил, что в период с 4 по 26 июня неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в его квартиру на улице Академика Янгеля, где украл сейф с ювелирными изделиями и часы на сумму 4,5 миллиона рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что неизвестный украл украшения стоимостью почти четыре миллиона рублей из квартиры на Рублевском шоссе. Сотрудники полиции установили, что неизвестный путем подбора ключей к замку проник в квартиру, открыл сейф и украл ювелирное украшение.

Общий материальный ущерб составил 3 миллиона 680 тысяч рублей.

