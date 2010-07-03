В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

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Вооруженный мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей из квартиры москвички. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.

В полицию поступило сообщение от 26-летней девушки. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже волос, спустя некоторое время ей позвонил неизвестный человек и договорился с ней о встрече.

"Придя в квартиру, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, забрал коробку с волосами, после чего скрылся. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказал Титов.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать злоумышленника в Воронежской области, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Отмечается, что подозреваемый успел продать похищенные волосы, а "вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению".

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый находится под стражей по решению суда. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники злоумышленника.

