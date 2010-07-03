В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Вооруженный мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей из квартиры москвички. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.
В полицию поступило сообщение от 26-летней девушки. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже волос, спустя некоторое время ей позвонил неизвестный человек и договорился с ней о встрече.
"Придя в квартиру, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, забрал коробку с волосами, после чего скрылся. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказал Титов.
Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать злоумышленника в Воронежской области, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Отмечается, что подозреваемый успел продать похищенные волосы, а "вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению".
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый находится под стражей по решению суда. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники злоумышленника.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.