В Москве у звукорежиссера театра украли ноутбуки стоимостью 300 тыс рублей

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Неизвестный украл у звукорежиссера столичного театра два ноутбука MacBook. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

В пресс-службе рассказали, что мужчина 1992 года рождения написал заявление о краже двух ноутбуков MacBook общей стоимостью 300 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел 22 июня на улице Петровка.

В полиции рассказали, что рюкзак с двумя принадлежащими театру ноутбуками Apple находился на лавочке. По факту происшествия полиция организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Черемушках в фитнес-клубе у безработной женщины украли часы Rolex стоимостью 1,2 миллиона рублей. Неизвестный человек проник в помещение раздевалки фитнес-клуба, после чего совершил кражу наручных часов Rolex 116503 и скрылся.

