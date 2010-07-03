Неизвестные на юго-западе Москвы отняли у мужчины сумку с деньгами

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Неизвестные отняли сумку с деньгами у мужчины в Академическом районе Москвы. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Неизвестные в масках подошли к человеку, находящемуся в машине. Они угрожали ему, отняли у него сумку. Заявитель подчеркнул, что в сумке были деньги. Сейчас ведется поиск подозреваемых.

Полиция уточнила, что ЧП произошло по адресу улица Ивана Бабушкина, дом № 16А, рядом с отделением банка "Металлург". Нападавшие скрылись на автомобиле Mercedes.

Ранее на юго-востоке столицы неизвестные похитили 12 миллионов рублей у сотрудников компании по продаже табачной продукции.