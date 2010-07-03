Неизвестные на Audi Q7 сбили четырех человек и похитили 12 млн рублей

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На юго-востоке столицы неизвестные похитили 12 миллионов рублей у сотрудников компании по продаже табачной продукции. Инцидент произошел вечером 7 июня на улице Скотопрогонная в районе Нижегородский.

"Трое неизвестных на автомобиле Audi Q7 совершили наезд на четырех человек, после чего, угрожая баллончиком с неустановленной жидкостью, произвели выстрелы в сторону указанных лиц, похитили сумку с деньгами, скрылись", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы полиции.

Имеются данные об одном пострадавшем. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы и спины.

Правоохранители проводят проверку, ведется розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что следователи нашли в Подмосковье 31-летнего бизнесмена, похищенного несколько дней назад. Предприниматель, чтобы решить проблемы с законом, обратился к знакомому, который захотел завладеть деньгами коммерсанта. Он предложил ему приехать из Саратова в Московскую область, где 31 мая заманил в арендованный дом. Там жертву три дня пытали, требуя семь миллионов рублей. Преступники приехали туда за выкупом, но были задержаны в квартире.

