Бизнесмена похитили и пытками требовали выкуп в Москве

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Следственный комитет по Саратовской области сообщил об обнаружении в Подмосковье 31-летнего бизнесмена, похищенного несколько дней назад.

Как сообщает "Комсомольская правда", предприниматель, чтобы решить проблемы с законом, обратился к знакомому, который захотел завладеть деньгами коммерсанта.

Он предложил ему приехать из Саратова в Московскую область, где 31 мая заманил в арендованный дом. Там жертву три дня пытали, требуя семь миллионов рублей.

В итоге бизнесмен убедил злоумышленников, что часть денег сможет передать жена в Саратове. Преступники приехали туда за выкупом, но были задержаны в квартире.

Двоих подозреваемых арестовали. 4 июня после спецоперации в Подмосковье сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенного бизнесмена живым.

24 мая в столице похитили гендиректора фирмы и потребовали 14 миллионов рублей. Спустя неделю потерпевшему удалось освободиться и заявить в полицию.