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12 октября, 13:28

Шоу-бизнес

Блогер Артур Бабич рассказал школьникам, как защититься от мошенников

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Блогер Артур Бабич встретился с десятиклассниками школы № 1520 имени Капцовых в Москве и обсудил с ними распространенные схемы мошенничества и вовлечения подростков в преступления. Об этом он рассказал РИА Новости.

Главный совет, который он дал школьникам, – сразу прекращать общение с теми, кто обещает "легкие деньги" за короткий промежуток времени или несложное задание. Он также призвал ребят не переходить по неизвестным ссылкам, а в случае угроз и шантажа не бояться и рассказывать обо всем родителям, а также обращаться в полицию.

На встрече речь шла не только о "легком заработке", но и о передаче фотографий объектов, слежке за человеком, дропперстве и поджогах. Блогер объяснил школьникам, какие последствия влекут такие преступления и как защититься.

Бабич признался, что сам не раз становился жертвой аферистов, хотя в подростковом возрасте был уверен, что с ним этого не произойдет.

Директор школы Максим Петрик пояснил, почему на разговор пригласили именно блогера. По его словам, школьникам важно слышать мнение ровесников, родителей, педагогов и тех, кому они доверяют.

"Блогеры – часть их жизни, это поколение, которое доверяет в том числе и блогерам. Мы знаем Артура Бабича, знаем его контент, поэтому решили, что его присутствие для ребят будет очень важным", – заявил он.

Петрик также рассказал, что недавно мошенники пытались обмануть его бабушку по схеме "родственник попал в беду". По его словам, он оказался рядом, взял трубку и положил ее, а бабушке объяснил, что отвечать на звонки с незнакомых номеров не нужно.

Ранее в МВД пояснили, что странные сообщения от незнакомца с требованием вернуть деньги, угрозы полицией и обвинения в краже могут указывать на мошеннический перевод. Еще один возможный признак обмана – предложение оставить часть поступившей суммы себе.

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