Рамзан Кадыров получил знак почетного железнодорожника

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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил знак "Почетный железнодорожник ОАО "Российские железные дороги", передает РИА Новости.

Награду вручили в ходе торжественной церемонии присвоения железнодорожной станции Грозного имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Знак главе республики передал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

"За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта <...> награждается глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров", – зачитал ведущий церемонии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Кадырова церковного ордена Славы и чести I степени. Награду приурочили к 50-летию Кадырова.

Патриарх отметил, что ценит добрые отношения между руководством республики и Грозненской епархией, а также выразил надежду на их дальнейшее развитие. По его словам, за годы госслужбы Кадыров проявил себя как волевой, целеустремленный и ответственный лидер.